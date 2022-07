La UAGN pide la dimisión de la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez

UAGN ha solicitado la dimisión de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro, Itziar Gómez, y del director general de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, por la "nefasta gestión" que a su juicio han desarrollado con la tramitación y aplicación de la Orden Foral de uso del fuego en suelo no urbanizable.

En un comunicado, UAGN ha explicado que requirió el pasado viernes al departamento una flexibilización en la prohibición de cosechar solicitando una respuesta rápida, que permitiera trabajar en el campo en los momentos del día en los que no había comenzado el nivel de meteoalerta naranja, es decir cuando no se alcanzaban las temperaturas más altas, en las horas más tempranas.

Según UAGN, "desde el Departamento de Desarrollo Rural no se han producido las decisiones esperadas en las últimas horas y por tanto no se han atendido estos cambios solicitados por el conjunto del sector agrario en Navarra para poder ejercer la cosecha". "Esta actividad debe llevarse a cabo en unos plazos ajustados para que la misma se haga en condiciones de calidad y cantidad esperada. Nos jugamos la cosecha de muchos agricultores", ha advertido.

La organización agraria ha señalado que "no vamos a tolerar que esta situación siga así y reclamamos dignidad para nuestro trabajo, contando para ello con una Administración ágil, que entienda el gravísimo perjuicio que se realiza al agricultor que tiene la renta anual de su trabajo en el campo a punto de perderla". "Si la petición realizada, absolutamente razonable, no ha sido atendida en un plazo ágil, significa que finalmente el departamento de Desarrollo Rural y su consejera a la cabeza, no están a la altura de lo que el sector agrario necesita", ha comentado.

UAGN ha insistido en que "la improvisación, la falta de coordinación y la incapacidad para empatizar con el sector agrario", les hace solicitar la dimisión de su máxima responsable y del director general de Medio Ambiente.

"La gestión pública en materia agraria y medioambiental, que en el sector debe ser un baluarte de apoyo y sostén para el desarrollo de políticas agrarias efectivas, equilibradas, coordinadas con el sector agrario, se ha convertido en el principal acicate en su contra", ha criticado la organización agraria, para quien "no es tolerable que no se haga nada para ayudar al agricultor en un momento tan complicado".

Ha rechazado que "el propio departamento sea el que impulsa políticas contrarias al sector, que impiden cosechar sabiendo que con todas las medidas de prevención previstas y a las que no renunciamos y que trabajando en las primeras horas del día, podemos reducir de forma muy significativa el riesgo de incendios por esta actividad, seguramente más que otras que están permitidas".

Asimismo, ha continuado, "la falta de flexibilidad para adaptar la norma y equilibrar su aplicación sin agravar los problemas del agricultor que ha atravesado un año muy difícil, con un aumento de costes brutal, inundaciones en diciembre, bajos precios en venta, etc, nos obligan a reiterar que una Consejería medioambientalista enfocada hacia el medio urbano y distante de los problemas del medio rural, no es la que el sector agroalimentario en Navarra necesita".

UAGN ha defendido que "los agricultores conocen perfectamente la forma y tiempo más adecuado para minimizar los riesgos de incendios en sus labores".

Además, la organización ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante los tribunales y ha solicitado cautelarmente la inaplicación parcial de la Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, de regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales, "de tal forma que se pueda realizar la cosecha y otras labores con normalidad en las franjas horarias en las que no tenemos meteoalerta naranja, ya que el factor temperatura es uno de los parámetros principales que se tiene en cuenta para determinarlas y que otras CCAA están aplicando en el sentido que UAGN solicita". De esta forma en su caso, quedarán abiertas vías de reclamación de daños para que las utilicen los agricultores afectados, ha expuesto.

UAGN ha concluido que a través de esta Orden Foral "se están limitando los derechos de trabajar y de libre circulación" y ha señalado que "la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente no tiene competencia para limitar derechos fundamentales".