Eva del Llano: "Buscamos nuestra propia mirada sobre la obra de Ortiz de Echagüe"

Es por ello que conoce bien el MUN y apenas tiene secretos para ella su colección. Ha comisariado junto con su compañera Inma Blanch, que ya pasó por este programa, la renovación del Espacio Ortiz de Echagüe del Museo. Precisamente de este fotógrafo es la obra que ha escogido Eva : "Viento y sol", una fotografía muy familiar que a nuestra protagonista le ha parecido muy cercana de Ortiz de Echagüe. Como banda sonora ha escogido una famosa y alegre canción de Katrina and The Waves que va muy bien para acompañar a una foto titulada "Viento y sol", también como homenaje al buen tiempo que estamos teniendo en Pamplona, "Walking on sunshine".