Aitor Elexpuru: "Los camiones sin salida ni destino en Navarra no deberían pasar por la N-121A"

Túneles de Belate y seguridad en la N-121

El alcalde de Bera, Aitor Elexpuru, junto con otros 64 de localidades afectadas por el tráfico y el mal estado de los túneles de Belate en la N121A se manifestaron el pasado martes para pedir seguridad.

Reconoce Elexpuru que el estrés que se sufre en esta nacional "no es normal". Llevan décadas reivindicando seguridad y esta no llega. Por ahora el Gobierno va a mejorar la ventilación a la espera de un plan para 2025. El alcalde reconoce que "la mala seguridad de esos túneles no es algo nuevo", y lamenta cómo "desde Europa se lleva tiempo avisando al Gobierno de Navarra para hacer algo y no se ha hecho".

Las cifras son llamativas "pasan 11.000 vehículos al día, de los cuales 4.000 son vehículos pesados". Ahora el ejecutivo Foral ha anunciado la mejora con 40 ventiladores nuevos, lo que "al menos es una buena noticia".

Alcaldes que piden derivar parte del tráfico a la A-15, pero que se encuentran con la opinión contraria de transportistas, como reflejaron en el Parlamento las asociaciones Anet y Tradisna. "Estamos hablando de transporte de camiones que no tienen ni destino ni salida en Navarra", detalla Elexpuru que recalca que "en la zona de los cinco valles hay mucha empresa logística local y nunca han pedido eso". Las localidades afectadas se refieren al "tráfico que viene de Europa que va hacia el sur de la península".

Una de las apuestas de los transportistas es la creación de una autovía que mejore la fluidez, el alcalde de Bera cree que es inviable: "Los técnicos les dicen que hasta Sunbilla se podría llevar a cabo, pero que después la orografía lo hace inviable y se debería encontrar otro valle".

Incendio de Bera

La repoblación de los bosques tras el “incendio de Bera” está ya en marcha, a la falta de conclusiones que aclaren el porqué de lo sucedido y se repartan responsabilidades.

Que "fue un incendio provocado" es algo que asegura el procurador de Baiona, así como la Ertzaintza y Policía Foral, motivo por el cual los alcaldes de Bera y Lesaka denunciaron los hechos. Con la investigación en marcha, Aitor Elexpuru, alcalde de Bera, descarta intereses ocultos detrás del fuego.

El gobierno de Navarra asume la repoblación de los bosques, de hecho ya ha comenzado con la labor, y ayer mismo Elexpuru firmó una resolución para comenzar con otra zona.

Frontera con Gipuzkoa y Francia

El cierre perimetral se mantiene en el puente de San José y Semana Santa, cuestión que afecta de lleno a la localidad navarra de Bera, fronteriza con Gipuzkoa y Francia.