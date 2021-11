Urrea: "El problema no es el agua, son los nutrientes que entran a través de la rambla del Albujón y debe atajar la CARM"

El presidente de la CHS, Mario Urrea ha informado sobre su declaración como testigo ante la Fiscalía tras una denuncia del gobierno regional contra el Ministerio para la Transición Ecológica por no frenar los vertidos al Mar Menor a través de la rambla del Albujón tras la aparición de peces muertos el pasado mes de agosto.

Urrea ha explicado que informaron pormenorizadamente al Fiscal de cuáles son las competencias exactas de la CHS en relación a lo que desemboca en el Mar Menor a través de la rambla del Albujón. Según Urrea "desde el punto de vista del agua que drena, la CHS solo tiene competencias en el control de los vertidos puntuales ya sea un vertido de una depuradora o de una granja de purines. Pero no tenemos ninguna competencia en lo que es contaminación difusa como consecuencia de prácticas agrícolas con exceso de fertilizante".

"Hemos repetido muchas veces que el control de la aplicación del nitrógeno compete a la Comunidad Autónoma" asegura Urrea "porque así lo recoge la legislación regional, nacional y la legislación europea".

"Hemos reiterado al fiscal que tanto la Carta de Emplazamiento como el Dictamen motivado de la Comisión Europea dice expresamente que la CARM debe aplicar medidas reforzadas para evitar esa contaminación" y también hemos explicado al fiscal que "no podemos desde la CHS interrumpir el ciclo natural del agua, lo que hay frenar no es la entrada de agua al Mar Menor desde el acuífero a través de la rambla, lo que hay que frenar es la entrada de nutrientes" y recuerda que "la CARM ha redactado dos proyectos de desnitrificación, uno de biorreactores y otro de filtro verde con balsas auxiliares, que ha debido autorizar la CHS porque capta dominio hidráulico y revierten al dominio público hidráulico".

El presidente del organismo de cuenca insiste en que "la Comunidad Autónoma debe actuar en el final y en el origen de la contaminación disminuyendo las cargas de nitratos que se están utilizando por el sector agrícola".

Sobre la gestión de la estación de bombeo del Albujón, Urrea ha explicado que "es una instalación de riego que viene de los años 90 dentro de las obras complementarias de la puesta en regadío del trasvase Tajo-Segura y lo que hace en la actualidad es extraer agua y ponerla a disposición de los regantes" y "para optimizar su capacidad estamos haciendo inversiones. Pero está claro que es un agua que precisa de una mezcla para que sea apta para el riego. Si la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que tiene autorización para usar ese agua, dijera que no es apta, pues esa instalación no se podría utilizar porque no se le podría dar salida al agua".

Urrea rechaza que la CHS tenga responsabilidad alguna en lo que está entrando al Mar Menor por la rambla del Albujón por el hecho de gestionar la estación de bombeo "porque lo que daño lo provoca el nutriente, no el agua. El agua que suministra la CHS desde sus tomas no alcanza la cifra de 50 mg/litro de nitrato. Y se puede exigir a la CHS que sea ella la que acometa la desnitrificación. Pero es que en el Plan Vertido Cero al que siempre se alude, la planta desnitrificadora que hay que construir está en el ámbito competencial de la CARM".

Sobre el precintado de 8500 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena antes de marzo de 2022, Mario Urrea ha dicho que con los refuerzos de personal podrán acometer la tarea en ese plazo. "Vamos a abrir y resolver expedientes en paralelo de ejecución subsidiaria con toda la labor de campo que hay que hacer para realizar ese sellado y precintado".

No obstante, Urrea ha señalado que el sellado y precintado de las tomas de riego es de "eficacia relativa". "No es la primera vez que cuando hemos vuelto a los dos o tres meses y hemos visto que el precinto se ha roto y se ha seguido regando. Por eso pensamos que lo que debíamos hacer es resolver los expedientes sancionadores cuanto antes y darle traslado de ellos a la CARM para, en cumplimiento de la Ley del Mar Menor, haga la restitución porque eso sí es definitivo. Eliminar la infraestructura de riego y el arbolado que ilegalmente se está regando".

López Miras exige a la CHS que frente la entrada de agua con nitratos al Mar Menor

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, considera que compete al organismo de cuenca frenar la entrada de agua con nitratos al Mar Menor a través de la rambla del Albujón y, por tanto, lleva meses recriminando al organismo de cuenca y al ministerio que permita "la entrada de millones de litros con veneno al Mar Menor".