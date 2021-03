Urralburu: "Tenemos un gobierno secuestrado por gente ética ni principios que distribuirá cientos de millones de fondos europeos"

El coordinador regional de Más Región, Óscar Urralburu, ha concedido una entrevista a Onda Cero donde hay dicho, entre otras cosas, que "no hay voluntad política real de poner freno a la corrupción que asola la región de Murcia desde hace demasiados años".

"La corrupción es un mal endémico y estructural de la región de Murcia, de su dinámica económica y social. Y si hay un intento de separarse de ella con las mociones de censura en el Ayuntamiento de Murcia y en el gobierno regional, pues vemos como saltan todos los resortes e incluso estructuras corruptas en esta región evitan que esa moción de censura pueda triunfar" dice Urralburu. El dirigente de Más Región cree que ningún gobierno de España, de ningún color político, ha querido dotar de medios a la justicia en la región de Murcia para combatir la corrupción.

"Una denuncia por corrupción que se ponga hoy no tendrá una solución judicial hasta dentro de 10 ó 15 años. Una justicia intencionadamente lenta no es justicia" subraya Urralburu.

El coordinador regional de Más Región, que cree que la moción de censura en la Asamblea Regional no solo fue legítima sino que estaba "totalmente justificada" porque, dice, "no sabemos hacia dónde nos lleva este gobierno". "Tenemos un gobierno y un parlamento tránsfuga. Un gobierno secuestrado por personas sin ética ni principios que van a tener que distribuir cientos de millones de fondos europeos para sacarnos de la pandemia. Que van a tener que asumir la responsabilidad de cambiar el modelo productivo y algunos de ellos no tienen ni estudios universitarios".

"Lo que ha ocurrido en Murcia es transfuguismo de manual por mucho que Teodoro García Egea diga que se trata de amor a España" dice Urralburu.

Sobre si habrá adelanto electoral en octubre, Urralburu ha dicho que "somos rehenes de un presidente débil y pusilánime y al tener miedo de no poder repetir no se ha atrevido a convocar elecciones ahora mismo. Hasta que no cambie la Ley del Presidente que le permita garantizarse permanecer en el sillón, no habrá elecciones. Y como los diputados tránsfugas no quieren elecciones anticipadas, yo creo que no habrá adelanto electoral". Mayo de 2022 es la fech tope para convocar elecciones anticipadas según el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia.

Sobre el pin parental, Urralburu ha advertido que les tendrán en frente. "Es algo del pasado y no soluciona el principal problema de la educación en la región. El pin y el cheque escolar solo profundizará en el retraso educativo y el abandono escolar que padecemos".

Urralburu, que es profesor de educación secundaria, renunció voluntariamente a su escaño en la Asamblea Regional por discrepancias políticas con Pablo Iglesias y la deriva "autoritaria" y "personalista" de PODEMOS.