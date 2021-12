En la Región de Murcia no hay ni Ley de Financiación Local ni Fondo Incondicionado para los ayuntamientos

El secretario general de la Federación Regional de Municipios, Manuel Pato, denuncia que en esta Región se está incumpliendo el artículo 142 de la Constitución Española que dice que "las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".

"En la Región de Murcia no hay Ley de Financiación Local como ya existe en seis comunidades autónomas, pero es que tampoco hay un Fondo Incondicionado destinado a financiar los servicios impropios de los consistorios como existe en otras regiones de España" denuncia Pato. "Lo que ocurre en esta Región no tiene nombre. Los ayuntamientos van a pulmón. Están financiando servicios que no les competen con fondos propios y no reciben el dinero necesario de la Comunidad Autónoma".

El secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Manuel Pato, querría saber qué hace el Gobierno Regional con los 233 millones de euros que recibe cada año del Estado en concepto de "sistema de financiación provincial" que en regiones no uniprovinciales va a la diputaciones que lo reparten entre los ayuntamientos. "En la Región de Murcia las funciones de la diputación las asume la Comunidad Autónoma que, sin embargo, no reparte ese dinero"

El consejero Ortuño no aclara dónde va el dinero del Sistema de Financiación Provincial

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha dicho que no habrá ley de financiación local como piden los ayuntamientos hasta que no se reforme el sistema de financiación autonómica que perjudica y discrimina a los habitantes de la Región de Murcia.

Sobre el destino del dinero que llega del Gobierno de España, 233 millones de euros, en concepto de "sistema de financiación provincial", Ortuño, a preguntas de Onda Cero, no ha aclarado qué hacen exactamente con ese dinero. Se ha limitado a decir que "en 2022 no habrá fondo Covid y, por tanto, la Región de Murcia recibirá 650 millones de euros menos" y que "el dinero que recibimos se destina a atender las necesidades del Gobierno Regional y el mucho dinero que destinamos a los ayuntamientos".

Por su parte, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el destino de la citada partida dijo que "como dichos fondos no tienen carácter finalista, no es posible determinar los gastos concretos financiados por los mismos".