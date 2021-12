La oposición pregunta a López Miras qué ha hecho con los más de 800 millones de fondos extraordinarios que ha recibido este año del Gobierno de España

El viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Alfonso Martínez Baños, reconoce estar "harto" de escuchar continuamente al Gobierno de López Miras quejarse de que en 2022 "no habrá Fondo Covid" por parte del Gobierno de España. "Lo que no dicen es que la Región de Murcia recibirá el año que viene 801 millones de euros de Fondos Extraordinarios por parte del Gobierno de España como recoge el propio proyecto de Ley de Presupuestos de la CARM para 2022 que se tramita en la Asamblea Regional. Dinero que viene para hacer frente a la crisis generada por la pandemia. Da igual como se llame".

Según datos extraídos de la propia Cuenta General de la Comunidad Autónoma, la Región de Murcia recibió 411 millones de euros en 2020 por la pandemia, "cifra que alcanzará este año 2021 los casi 1000 millones de euros de fondos extraordinarios" afirma el diputado Martínez Baños "solo que no sabemos qué está haciendo el Gobierno de López Miras con ese dinero que está llegando del Gobierno de España para que los centros de atención primaria estén colapsados y hayan despedido a sanitarios cuando más falta hacen. No nos lo quieren decir. Imaginamos que se están dedicando a tapar agujeros y a pagar a proveedores".

A fecha 30 de octubre de 2021, detalla el diputado socialista de datos extraídos de la Cuenta General de la CARM, la Región había recibido 818 millones de euros de Fondos Extraordinarios al margen de la financiación autonómica "que serán más porque en noviembre y diciembre el Gobierno de España ha seguido enviando dinero" afirma el diputado socialista.

Solo con cargo al denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de los fondos europeos Next Generation, la Región de Murcia ha recibido este año 2021 mucho dinero "y no se está viendo que lo estén empleando en un cambio de modelo productivo. No se aprecia" dice el dirigente socialista.

MRR Educación: 18.417.623 euros

MRR Educación: 35.863.726 euros

MRR Energía: 40.999.053 euros

MRR Sanidad: 13.599.732 euros

MRR Agua: 2.082.060 euros

MRR Medio Ambiente: 15.265.384 euros

Más Región acuña el hastag #DóndeEstáelDineroFer

El coordinador regional de Más País en la Región de Murcia, Oscar Urralburu, también quiere saber qué está haciendo el Gobierno Regional con el dinero que está llegando del Gobierno de España y de Europa y que debe servir, entre otras cosas, para cambiar el modelo productivo.

"No entendemos que con esa cantidad ingente de dinero que está llegando de España y de Europa, a través de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, no aumenten las plantillas sanitarias o que se congelen las partidas para la educación pública mientras aumentan para la concertada. No entendemos que haya cero euros para la promoción de vivienda pública cuando cargo al Plan de Vivienda, la Región ha recibido este año 2021 más de 16 millones de euros del Gobierno de España".

Urralburu cree que el Gobierno de López Miras "está utilizando ese dinero para tapar agujeros del pasado".

Podemos pide una auditoría

Podemos ha exigido una auditoría sobre los fondos covid para saber por qué no han llegado a hospitales y centros de atención primaria. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado que la formación exigirá a la Intervención General de la Comunidad Autónoma “una auditoría de los fondos covid recibidos hasta ahora por el Gobierno regional para hacer frente a la pandemia”.

Desde el inicio de la puesta en marcha de estos fondos, Podemos ha denunciado en numerosas ocasiones que el dinero no se estaba destinando a sanidad o educación, que es para lo que fueron concebidas estas transferencias, sino a “tapar los agujeros de la desastrosa gestión del Partido Popular”.

La diputada ha asegurado que el colapso del Sistema Murciano de Salud es “muy inquietante” si se tiene en cuenta todo el dinero que el Gobierno regional ha recibido con cargo al denominado fondo Covid y del fondo de Recuperación del gobierno de España.

Marín ha criticado que López Miras exija ahora más fondos covid a Madrid para 2022, “cuando no ha sido capaz de justificar dónde está el dinero que ya hemos recibido en 2020 y 2021”. Para la portavoz de Podemos, se demuestra así el “tremendo cinismo” del Presidente regional, cuya irresponsabilidad y negligencia para gestionar la Región de Murcia “está teniendo un impacto tremendo en la credibilidad de nuestra tierra”. “Nos estamos jugando los servicios públicos con un presidente que solo sabe llorar, pero que no tiene ni idea de gestionar”.

Cs califica de "imperdonable" la falta de previsión del Gobierno de López Miras

La coordinadora regional de Cs, María José Ros, ha calificado de "nefasta" la gestión del PP de López Miras de los fondos que están llegando. "López Miras, que debe dejar de quejarse constantemente y hacer en la Región lo que pide a Sánchez, es decir, cogobernar con los Ayuntamientos en la lucha contra el virus y consensuar un reparto de fondos COVID, quizás lo más opaco de los presupuestos recién aprobados" dice Ros.

Cs considera que "la sexta ola ha pillado al gobierno del PP y a sus tránsfugas a contrapié, habiendo eliminado los refuerzos COVID en la educación y la sanidad, con falta de tests de antígenos en las farmacias y sin haber previsto la necesidad de fijar y gratificar a nuestros sanitarios, que escapan a otras Comunidades Autónomas donde reciben mejor trato. La falta de previsión del PP de López Miras es imperdonable" afirma María José Ros.

Además, Ciudadanos ha solicitado en la Comisión Europea que se aporte transparencia en la gestión de los fondos COVID de origen europeo que se destinen a España, "ya que el gobierno de Pedro Sánchez no está realizando una gestión transparente". A la formación naranja le preocupa la posibilidad de que los fondos no se lleguen a ejecutar por falta de proyectos, y urge a una puesta en común con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que los fondos lleguen a PYMES y a Autónomos, los más perjudicados en la crisis económica derivada del COVID.

El Gobierno Regional demanda un Fondo Covid para 2022

El Gobierno regional critica que el Gobierno de España no mantenga un Fondo Covid para 2022 y recuerda que la AiREF "ha concluido en sus informes que el próximo año se mantendrá el 40 por ciento del gasto extraordinario derivado de la Covid". El Gobierno murciano solicita otro fondo Covid de 400 millones.“

"Es necesario que se eliminen los recortes que han realizado en Sanidad, y que nos vuelvan a transferir fondos Covid con los que hacer frente a las necesidades de personal, material y centros que siguen siendo indispensables en la pandemia, especialmente en una comunidad infrafinanciada como la nuestra” ha dicho el presidente López Miras. En 2021, la Región de Murcia ha recibido 421 millones de euros en concepto de Fondo Covid.

El presidente López Miras ha asegurado que durante la pandemia "hemos realizado todos los contratos necesarios para atender la demanda asistencial” y recordado que actualmente, la plantilla del Servicio Murciano de Salud cuenta con 3.400 profesionales más que desde el inicio de la pandemia, “y todo ello a pesar del déficit de especialistas reconocido en todo el Sistema Nacional de Salud”.