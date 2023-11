López Miras considera que España no volverá a ser igual tras el acuerdo PSOE-Junts

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha dicho en referencia al cierre del acuerdo de investidura, que "España no volverá a tener un Estado de Derecho, ni un ordenamiento jurídico que garantice la ley en igualdad para todos los españoles", y ha animado a quienes "defendemos" la Constitución a que se sumen a la concentración del próximo domingo, 12 de noviembre, en la Plaza del Cardenal Belluga, en Murcia.

En declaraciones a los medios de comunicación, y tras ser preguntado por el acuerdo de PSOE y Junts per Catalunya, López Miras ha afirmado que "no cabía humillación mayor" y que el presidente del Gobierno en funciones y líder nacional de los socialistas, Pedro Sánchez, "ha tragado con la amnistía, con borrar los delitos de los delincuentes, de aquellos que querían dar un golpe de estado y de los corruptos que han malversado dinero público".

Según el máximo dirigente regional, Sánchez "ha tragado con borrar los delitos de aquellos violentos que alteraron el orden público y que agredieron a personas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante todos los sucesos violentos en Cataluña. Ha tragado con todo", ha dicho, incluso "con ese relator, con el mediador internacional" y con "el referéndum de autodeterminación".

Y esto, ha manifestado, "no merece la pena; por siete votos, no merece la pena lo que ha hecho con España", como no la merece, a su juicio, "supeditar, humillar y arrodillar a todos los españoles por seguir siendo presidente del Gobierno".

Al hilo, ha manifestado que a partir de la aprobación de ese acuerdo y de la puesta en marcha de la ley de amnistía pactada por "el Partido Socialista y los separatistas, los golpistas de Cataluña", este país "no volverá a ser igual".

"España no volverá a tener un estado de derecho ni un ordenamiento jurídico que garantice la ley en igualdad para todos los españoles. España no va a volver a ser un país en el que todos los ciudadanos son iguales sin ningún tipo de condición ante la Ley. Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez", ha denunciado.

Asimismo, ha dicho que Sánchez "va a poner el Gobierno de todos los españoles al servicio de los independentistas", lo que ha considerado "una humillación que no podemos permitir".

Por eso, "ahora más que nunca", ha animado a quienes "defendemos la Ley" a "salir a la calle" para decir "alto y claro" que "nos oponemos a la amnistía, a los chantajes de los independentistas, a que el presidente de todos los españoles lo sea supeditando los intereses de los españoles a los intereses de los golpistas y los separatistas".

"Tenemos que hacerlo, por supuesto, de forma pacífica, en concentraciones autorizadas, pero tenemos que salir a la calle y alzar la voz", ha comentado López Miras.

A renglón seguido ha dicho que el próximo domingo, 12 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza de la Catedral de Murcia, "esperamos a todos los ciudadanos de la Región para poder alzar la voz contra la amnistía y contra el chantaje de los separatistas".

Preguntado sobre los ámbitos que se verán perjudicados por la ley de amnistía, López Miras ha dicho que "afecta a todo" y que, desde el momento en que se materialice el acuerdo ,"nuestro país va a cambiar" porque "España va a dejar de ser un estado de derecho en el que el ordenamiento jurídico se aplica por igual a todos los ciudadanos".

Así, afectará "a unos se les exige que se cumpla la ley y a otros no se les va a exigir que cumplan la ley. A algunos corruptos en Cataluña se les van a perdonar sus delitos y en el resto de España pues van a tener que seguir dando cuentas a la Justicia. A unos españoles se les va a dar una fiscalidad y a otros otra. A unos se les va a privilegiar y a otros no. Por tanto, España dejará de ser como la conocemos".

Para López Miras, el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts es "ilegal" e "inconstitucional" porque "va en contra del ordenamiento jurídico" y de "numerosas leyes" entre las que citado la Ley Orgánica de la Federación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), "además de la Constitución".

"Cuando dos o tres días antes de las elecciones se le pregunta a un candidato si está a favor de la amnistía y dice que no cabe en la Constitución, y a los tres días, por un puñado de votos, dice que es perfectamente constitucional, ha engañado y, por lo tanto, es ilegítimo lo que está haciendo", ha concluido el presidente de la Región de Murcia.