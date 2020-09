El Jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces de la CHS se refiere a Huermur como "gestapo medioambiental" en un documento oficial

Huermur ha enviado una carta a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo una auditoría externa estatal sobre el funcionamiento administrativo de la Confederación Hidrográfica del Segura, ante los constantes obstáculos e impedimentos que se están encontrado a la hora de la participación en asuntos medioambientales.

En la carta remitida a Madrid, Huermur expone los últimos calificativos que los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura han dirigido por escrito a la entidad conservacionista, simplemente por pedir una serie de información sobre actuaciones en el cauce del río Segura a su paso por la ciudad de Murcia, llamando “Comisario-Político o GESTAPO medioambiental” a Huermur.

Huermur, que investiga las obras del "proyecto Murcia Río" ha puesto los hechos, que son la gota que colma el vaso, en conocimiento de la Unidad de Quejas de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha procedido a la apertura del correspondiente expediente, calificándolo como “atención irrespetuosa al ciudadano”.

"Huermur va a trasladar estos hechos tanto al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, como al Director General del Agua del ministerio, Teodoro Estrela Monreal, para que así la cúpula de la administración estatal y del Ministerio estén al tanto de lo que está pasando en la Confederación Hidrográfica del Segura. Ya que Huermur cree que en Madrid no saben lo que está haciendo la CHS en Murcia, pues la actitud de este organismo de cuenca dista mucho de la de otros organismos estatales que funcionan perfectamente, y que no ponen semejantes trabas a los ciudadanos en temas medioambientales" afirman en su nota de prensa. Sergio Pacheco dice que esa manera de proceder no es propia de un régimen democrático.

En la carta a la ministra, Huermur también le ha trasladado la reprochable actitud de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la imposición de una serie de tasas claramente abusivas, y contrarias tanto a la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como al Convenio de Aarhus.

Unas tasas, señalan desde Huermur, mediante las cuales la CHS pretende impedir la acción pública queriendo cobrar 35 euros por 11 fotocopias, es decir, a más de tres euros cada folio en blanco y negro A4. Algo que resulta totalmente un disparate, y que ha motivado la interposición del correspondiente recurso judicial ante el TSJ de Murcia, y ante el Tribunal Económico Administrativo.