El gerente de la residencia San Isidro de Yecla anuncia medidas drásticas si se confirma la investigación de la Guardia Civil

El gerente de la residencia de ancianos San Isidro de Yecla, José Miguel Marín, ha asegurado que "si todo lo que se afirma en el informe de la Guardia Civil es cierto, habrá consecuencias y se tomarán medidas drásticas".

La muerte deuna anciana en el geriátrico San Isidro de Yecla ha provocado que el Juzgado número Uno de Yecla solicite una investigación a la Guardia Civil. Los agentes, en el transcurso de la operación "Antecesor", observaron "incongruencias" en las declaraciones de los empleados, lo que sugiere "comportamientos inusuales de algunos de ellos, llegando incluso a la sospecha de que la muerte no ocurrió en la habitación de la anciana, sino en el estacionamiento de las instalaciones de la residencia geriátrica", según informa la Guardia Civil.

El gerente de este geriátrico en Yecla es también responsable de otra residencia en Murcia. Además preside la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (Adermur).José Miguel Marín ha expresado su sorpresa al conocer las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil a través de los medios de comunicación.

Aunque mantiene su posición inicial de respaldar las afirmaciones de los trabajadores y la dirección de la residencia, Marín no descarta tomar medidas si se demuestra que sus empleados no proporcionaron una versión verídica de los eventos. Afirma que "cuando se completen las investigaciones o haya un veredicto judicial, decidiremos qué hacer. Si es necesario tomar medidas, se tomarán, eso es seguro".

En su rol como gerente de la empresa privada que administra el geriátrico, Marín ha proporcionado la documentación requerida, incluyendo los registros de turnos y la información sobre el personal presente en el momento de los acontecimientos.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido más información sobre la investigación.

Marín también señala que no se han reunido nuevamente para discutir el tema desde que se hizo público en los medios de comunicación y se abrió la investigación judicial. Explica que "no se ha vuelto a abordar el asunto. Las personas han mantenido sus posiciones acerca de lo que sucedió con la anciana. Es lo que me han comunicado. Además, siguen trabajando con nosotros. Son empleados comprometidos y eficientes".

Por el momento, José Miguel Marín no ha sido citado a declarar en relación con estos hechos, pero está dispuesto a cooperar completamente. "Estoy dispuesto a enfrentar esta situación, ya que son situaciones difíciles que debemos atravesar, y veremos cómo se resuelve todo esto", concluye el gerente.

El responsable último de esta residencia de ancianos situada en Yecla espera con interés los próximos pasos que la Justicia tomará y, hasta el momento, continúa respaldando la versión de los trabajadores con respecto a la muerte de la anciana en la residencia San Isidro.