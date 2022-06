Génova apuesta por López Miras para seguir presidiendo el PP de la Región de Murcia y ser candidato en 2023

La Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de la Región de Murcia ha aprobado e la celebración del XVIII Congreso Extraordinario Regional para el viernes 15 de julio.

El vicesecretario general de Organización del Partido Popular a nivel nacional, Miguel Tellado, que ha asistido a esta junta, ha lamentado que, en los últimos tiempos, “hemos podido comprobar cómo algunas personas pretendían condenar a la Región a la inestabilidad con la moción de censura fallida y con determinadas actuaciones del Gobierno de España”, a lo que ha añadido que “el PP de la Región de Murcia la garantía de estabilidad política e institucional, y lo han demostrado a lo largo de todo este tiempo”.

“Somos el partido del pueblo, de las personas y toca salir a la calle, escuchar a la gente y buscar soluciones para que la calidad de vida de la ciudadanía mejore. A eso es a lo que se ha dedicado el gobierno de López Miras a lo largo de los últimos años”, ha apostillado Tellado, y ha continuado diciendo que “con el trabajo realizado en la Región, conseguiremos una amplia mayoría que nos permita darle estabilidad a esta tierra”.

Además, ha manifestado que “López Miras ha hecho un trabajo importante y se ha enfrentado a retos que nadie podría pensar, por lo tanto, el objetivo es mantener el gobierno en la Región y mejorar los resultados del Partido Popular, porque aquí hemos cosechado importantes mayorías absolutas.”

Por ello, Tellado ha destacado que “debemos estar preparados para encarar los próximos retos electorales, elecciones municipales y elecciones autonómicas, y un congreso es la forma de prepararnos”.

Tellado ha destacado que “hay una crisis política por la inestable acción del Gobierno de España y de la coalición que lo sostiene y, frente a esa crisis, nuestra receta es más Partido Popular, por lo que podemos convertirnos en una pieza clave que articule grandes mayorías sociales”.

Asimismo, ha matizado que “el objetivo del PP es dejar de hablar de nosotros para empezar a hablar de lo que le preocupa a la gente de la calle”, ya que “los ciudadanos lo que esperan es que los políticos hablen de los problemas de las personas, no políticos hablando de los problemas de sus partidos”.

El ‘popular’ ha concluido diciendo que "el Gobierno de la Región de Murcia ha demostrado ser útil para los murcianos a lo largo de los últimos años y yo creo que debemos reforzar esa mayoría social para ser aún más útiles".

Tellado niega haber ordenado a Patricia Fernández no presentarse

El vicesecretario de Organización el PP niega haber ordenado o sugerido a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, que no presentara candidatura al Congreso regional del PP. "Esto es un proceso democrático al que se puede presentar cualquier militante que esté al corriente de pago de las cuotas, no vamos a minar a nadie" añadió Tellado quien, sin embargo, apeló a la "responsabilidad" de cargos y afiliados "pues la fragmentación genera inestabilidad". "En cualquier caso yo no he leído ninguna declaración pública de Patricia Fernández anunciando su presunta intención de disputar a López Miras la presidencia del partido".

"Los congresos son para unir, para sumar, para establecer retos inmediatos de futuro y nuestro reto es ganar, gobernar y volver a ser el referente político de todo el centroderecha” concluyó Tellado.

Patricia Fernández no acudió a la reunión de la Junta Directiva. Tampoco lo hizo el ex-presidente del PP, Ramón Luis Valcárcel, principal valedor de la alcaldesa de Archena.

Joaquín Segado, presidente del Comité Organizador

Durante la junta, se ha aprobado que el Comité Organizador del Congreso esté presidido por Joaquín Segado e integrado por el vicepresidente, José Ángel Alfonso; la secretaria, María del Carmen Ruiz; y los vocales María José Bedia, David Campoy, Ángela Gaona, Antonio Jesús Garre, Severa González, Miriam Guardiola, Rosa María López, Javier Martínez, Antonio Navarro, Fulgencio Perona, Sara Redondo, Guadalupe Soltero, Francisca Terol y Pilar Vivancos.