El embalse de la rambla del Judío también presenta valores elevados de nitratos de origen agrario

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha detectado un crecimiento de algas en el embalse del Judío gracias a los controles periódicos que hace de estas especies y la vigilancia del personal de gestión de los embalses. Los análisis realizados han confirmado que esta alga (Binuclearia latuterbornii) no es tóxica ni representa un perjuicio para usuarios o las infraestructuras en dónde aparece.

Desde el año 2021 se viene realizando un seguimiento extraordinario de los episodios de proliferaciones algales en el embalse del Judío, adicional a los controles ordinarios en masas de agua continentales.

Desde el Organismo de Cuenca aseguran que "en estos episodios no es posible determinar una relación directa causa-efecto, pues son numerosos los factores concurrentes que los originan. Entre las condiciones que favorecen estos episodios están las elevadas temperaturas, abundante luz, disponibilidad de nutrientes, oxigenación, procesos de eutrofización..."

El embalse del Judío presenta valores de nitratos elevados, con un promedio de 140 mg/l, habiendo sido identificado como aguas afectadas por nitratos de origen agrario. Este hecho es sin duda necesario para que se desencadene el episodio, pero aunque la concentración de nitratos es elevada todo el año, estos bloom algales no son continuos. Son más frecuentes en el comienzo del otoño, especialmente si va acompañado de elevadas temperaturas. El alga que se ha detectado actualmente en el embalse del Judío está muy relacionada con altas temperaturas (binuclearia latuterbornii) y no es una cianobacteria, por lo que no tiene carácter tóxico.

Por otra parte, se viene observando que estos episodios son cada vez más frecuentes e intensos en el tiempo.

Al respecto, los técnicos de la CHS mantienen una vigilancia constante sobre este episodio. Para su eliminación, el personal del organismo de cuenca espera a que un descenso de las temperaturas permita la erradicación de modo natural de este “bloom algal” detectado en el embalse del Judío.

Esta alga es una especie del grupo de las denominadas algas verdes (Ulotrical: algas de la clase clorofíceas, de talo laminar o filamentoso), por lo que no es una cianobacteria. Cada vez es más frecuente y con poblaciones más abundantes, pues se le relaciona con elevadas temperaturas. El tono verdoso de las aguas es consecuencia de la concentración actual de esta alga.

Desde el año 2022, técnicos de la Comisaría de Aguas de la CHS han desarrollado un protocolo propio para reforzar el seguimiento y prevención temprana de los denominados ‘bloom algales’ a la vez que ha puesto en marcha un control específico que amplía el seguimiento y los muestreos a realizar en los 17 embalses objeto de estos análisis.

CÓMO AFECTA A LOS ECOSISTEMAS

Las algas son un grupo de organismos fotosintéticos que están presentes de forma natural en todos los cuerpos de agua. Abarcan una gran diversidad de organismos, desde células individuales hasta organismos multicelulares. Las algas utilizan la luz solar para elaborar materia orgánica mediante la fotosíntesis.

Aunque son una parte importante de cualquier ecosistema, el nivel de concentración de algas puede afectar al equilibrio ecológico. Excesivas proliferaciones de algas en lagos y embalses alteran el equilibrio natural del medio acuático, disminuyendo la calidad del agua. Por este motivo, su control es continuo en la cuenca del Segura.