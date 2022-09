Las deudas acosan al presidente el PSRM-PSOE y se declara en concurso de acreedores

La deudas acosan al presidente del PSRM-PSOE, Alfonso Martínez Baños, hasta el punto de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Totana le ha declarado en concurso de acreedores según publicó el BOE el pasado 7 de septiembre.

El juzgado ha nombrado como administrador concursal al abogado, Pablo Ruiz Palacios que resulta ser el actual secretario general del partido político Somos Región.

El político socialista, en declaraciones exclusivas a Onda Cero, solo reconoce haber recibido la reclamación de una sola entidad bancaria por importe de 90.000 euros. Sin embargo, preguntado por la posibilidad de que la deuda total que le afecta con varias entidades bancarias superen los 2 millones de euros, afirma desconocer ese dato.

Asesorado por la empresa de asesoría albaceteña “Somos RobinJud”, Alfonso Martínez Baños, busca como salvavidas la denominada Ley de Segunda Oportunidad que llegó a España en 2015 durante el Gobierno de Rajoy.

Se trata de un mecanismo legal que permite a particulares o autónomos deudores renegociar sus deudas o librarse de ellas. Este procedimiento está ideado para que tanto personas físicas como autónomos puedan superar su situación de insolvencia grave o quiebra cuando están ahogados por las deudas, como es el caso de Martínez Baños.

Para entender esta normativa, hay que remitirse al Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Con su declaración en concurso de acreedores, el dirigente socialista estaría buscando obtener el denominado BEPI o Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho. Es decir, que las deuda le sean perdonadas.

Los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son: ser un deudor de buena fe, no deber más de 5 millones de euros, no tener antecedentes penales de naturaleza económica y no haber concursado en los últimos 5 años.

La Justicia ordenó embargarle la nómina

Según ha podido saber Onda Cero,la justicia ordenó embargar las cuentas bancarias y la nómina que como diputado percibe Martínez Baños de la Asamblea Regional.

El juzgado de instrucción número 3 de Totana ordenó en noviembre de 2016 el embargo de la cuenta bancaria y de la parte legal del sueldo que percibe el diputado y actual presidente del PSRM-PSOE, Alfonso Martínez Baños, por una deuda de 123.000 euros.

No informó a la Asamblea Regional de sus deudas como avalista

Las deudas que Alfonso Martínez Baños generó como avalista de la empresa Calidad Deportiva SL no fueron declaradas a la Asamblea Regional. No constan en la Declaración de Bienes que como diputado está obligado a presentar en la Asamblea Regional.

Según declaración de bienes registrada en la Asamblea Regional en junio de 2019, Alfonso Martínez Baños, casado en régimen de separación de bienes, apenas posee propiedades a su nombre. Declara poseer solamente el 10 por ciento de un terreno en Totana cuyo valor catastral es de 111 euros y el 10% de una vivienda en Totana cuyo valor catastral es de 2.685 euros. Además, declara ser propietario del 10% de las acciones del una empresa denominada Bañazsan SL por valor de 1202 euros. Según la declaración de bienes, es el administrador de la citada empresa y el objeto social de la citada empresa es la agricultura y ganadería así como la compra venta de terrenos rústicos y urbanos.

¿Cómo es posible que no declare ningún bien? hemos preguntado a Martínez Baños y ha dicho que "no aparecen bienes porque no tengo bienes como tantos miles de españoles que no tienen bienes".

Además, Martínez Baños declara un préstamo hipotecario concedido en 2007 por importe de 262.000 euros del que quedaba por pagar en junio de 2019 un montante de 149.000 euros.

En noviembre de 2015, Martínez Baños declaró poseer el 1,96% de las acciones de la empresa Calidad Deportiva SL y que las cinco naves industriales y los dos pisos en Castellón que había declarado en el apartado Bienes Inmuebles en su declaración de bienes de junio de 2015, también eran propiedad de la sociedad Calidad Deportiva. Una empresa de Totana que logró importantes contratos con diferentes ayuntamientos de la Región como Murcia, Alhama de Murcia o Calasparra.

Martínez Baños pide que no se estigmatice a los emprendedores

Alfonso Martínez Baños, presidente del PSRM-PSOE desde diciembre de 2021 que sustituyó a Teresa Rosique y portavoz del grupo parlamentario socialista, ha explicado a Onda Cero que las deudas tienen su origen en el ámbito privado, durante los años en que trabajó y fue accionista de la empresa Calidad Deportiva SL.

"Tampoco tenía muchas acciones, tenía el 13% de las acciones, hubo una crisis profunda y la empresa trabajaba fundamentalmente con las administraciones públicas hasta que en 2017 entró en concurso de acreedores. Qué pasa pues que los que éramos socios habíamos avalado algunos préstamos de la empresa y algunos de los bancos, solo un banco, reclamó la deuda a los avalistas. Los abogados nos aconsejaron recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad y esperamos que eso se solucione rápidamente y que la deuda que contrajo la empresa no me la pueda reclamar en el futuro" ha dicho Martínez Baños.

Según el dirigente socialista, la sociedad, dedicada a la construcción de instalaciones deportivas, se vio afectada por la crisis económica de 2008. Martínez Baños avaló algunos créditos contraídos por la empresa, que acabó suspendiendo pagos en 2014, aunque según datos del Registro Mercantil, en 2015 la citada empresa declaró unos beneficios netos de 2,4 millones de euros. La empresa Calidad Deportiva SL volvió a suspender pagos en 2017 y un juez la dio por liquidada y extinguida en noviembre de 2020.

Martínez Baños, en declaraciones a Onda Cero, ha dicho que desconoce a cuánto ascienden sus deudas totales con las entidades bancarias. Solo reconoce una deuda de 90.000 euros por la que un juzgado de Totana ordenó embargarle la nómina en la Asamblea Regional. Dice que no le consta que deba a diferentes entidades bancarias más de 2 millones de euros.

El dirigente socialista dice que lo del embargo de la nómina "es una tema viejo y no sabe por qué sale ahora" e insiste en que todo corresponde a su actividad privada entre 2003 y 2015 "y nada tiene que ver con la política". La nómina permanece embargada a día de hoy, aunque Martínez Baños dice que su abogada le ha dicho tras declararse en concurso de acreedores para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad dejarán de embargarle mensualmente la nómina que percibe como diputado.

"Se está estigmatizando a los emprendedores. Ese es el problema. Ustedes con este tipo de actuaciones (en alusión a la publicación de la noticia) están estigmatizando a los emprendedores. Las personas que hemos intentado emprender y generar empleo estamos sometidos a estas circunstancias. El fracaso en España se estigmatiza y en otros países de ve normal. Yo les pido a los medios de comunicación es contribuyan a cambiar esa dinámica o nadie se atreverá a emprender cuando su negocio no ha podido salir adelante. Esto no tiene nada que ver con la política, es mi actividad privada. El tiempo dirá si esto me puede afectar políticamente" dice.

Martínez Baños ha asegurado que el partido estaba al tanto de todo. "El partido sabía perfectamente que se me iban a embargar la nómina. Informé en cuanto me llegó la comunicación" dice y asegura que el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez estaba al tanto de su situación financiera.