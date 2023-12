Aumentan los casos registrados de conflictos en las aulas de la Región

El pasado curso el defensor del profesor del sindicato ANPE registró 267 casos de conflictos originados por padres y alumnos contra los profesores de la Región de Murcia. Una cifra que aumenta respecto a años anteriores.

La mayoría de las situaciones que padecen los docentes son por falsas denuncias, seguido de actos de indisciplina en las aulas, ciberacoso, sin olvidar amenazas y faltas de respeto.

Se ha incrementado notoriamente el número de falsas denuncias de los padres hacia Docentes, pasando del 8,27% al 37,36%. Estas falsas denuncias causan “daños irreparables en los docentes, lo que repercute negativamente en su día a día profesional”, asegura Clemente Hernández, presidente de ANPE Murcia

Hay más casos en secundaria que en el resto de ciclos educativos y aumentan los problemas en los grupos de whatsapp que se han convertido en una herramienta peligrosa si no se usa correctamente, como explica Clemente Hernández, presidente de ANPE Murcia

Además, los propios docentes denuncian que se sienten solos en sus puestos de trabajo porque no tienen el apoyo de sus compañeros.

En este sentido, aumentan las denuncias de los docentes ante situaciones de conflicto originadas por directivas de los centros, que se han incrementado en un 20% con respecto al curso anterior. Estas denuncias son debidas a situaciones de arbitrariedad, agravios comparativos, entre otros.

Y en ocasiones la situación les lleva a no denunciar. Les lleva a callarse porque no encuentran el respaldo de la administración ni tampoco de las directivas de los centros.

Estos problemas se traducen en: depresiones, autolisis, acosos, desmotivación, carencia de metas, apatía, etc. llegando incluso, en los casos más graves, a tentativas de suicidio.

Casos de conflicto denunciados por los profesores. Fuente ANPE. | Onda Cero Murcia

Propuestas

Propuestas de ANPE para mejorar la convivencia escolar. Atendiendo a los datos recogidos en este informe y, sobre todo, a la experiencia acumulada en los 18 cursos en los que el Servicio del Defensor del Profesor de ANPE viene prestando sus servicios, proponemos:

1. La elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar. Pero este Plan no debe ser sólo un marco teórico para rellenar páginas en documentos oficiales, sino que debe ser un plan ágil y operativo, que dé soluciones a cualquier tipo de conflictividad en el ámbito escolar.

2. Desarrollar la Ley de Autoridad Docente, la cual se publicó en el año 2013, pero todavía está en fase de desarrollo autonómico.

3. Reconocimiento del estrés, la ansiedad y la depresión como enfermedades profesionales, cuando estas deriven de situaciones de conflictividad laboral sufridas por los docentes.

4. Elaboración de protocolos (ágiles y operativos) de actuación ante cualquier tipo de agresiones al personal docente.

5. Ampliar la formación de los docentes en la resolución y prevención de conflictos relacionados con la convivencia escolar.

6. Promover, con urgencia, campañas de promoción social de la figura del Docente. Los alumnos en las aulas son un reflejo a pequeña escala del conjunto de la sociedad, y mientras que la sociedad continúe "desvalorizando" la figura del Docente, los alumnos continuarán adoptando actitudes de conflictividad. En estas campañas la labor de los medios de comunicación es fundamental.

7. Desarrollar una Educación en valores positivos que sea sólida y completa, que permita que los alumnos conozcan sus derechos, pero también sus deberes. Y entre esos deberes está su compromiso hacia el estudio -que es su trabajo en esas edades, y el aprendizaje, y también el respeto hacia sus maestros y profesores.

8. Reducción de la carga burocrática de los Docentes, para que estos puedan dedicar todo su tiempo a la que es su verdadera tarea: la pedagógica.

9. Reducción de ratios lo que permitiría al profesorado prestar una atención más individualizada a los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje y/o problemas emocionales.

10. Potenciar los Dptos de Orientación, incrementado sus plantillas, lo que supondría mejoras notables en la orientación académica del alumnado y en la atención de estos frente al aumento de problemas relacionados con la salud mental.

Testimonios de Docentes

1. Profesora de FP-Básica, interina: "Algunos alumnos de clase, al llamarles la atención, me faltan al insultan e incluso me amenazan con agredirme fuera del centro".

2. Profesor de FP-Básica, funcionaria de carrera: "Al intentar separar a dos alumnos que se estaban peleando recreo, uno de ellos de forma despectiva me dijo: "mujer, no te metas". El otro alumno me propinó un empujón y me tiró al suelo".

3. Profesora de Secundaria, funcionaria de carrera: "Varios alumnos de clase de 3ºESO, que no trabajan nada, molestan continuamente, etc. me acusan de poner malas notas porque les "tengo manía, difamando a través de las redes de contacto que tienen ellos".

4. Profesora de Bachillerato: "Estoy en tratamiento de quimioterapia, me encuentro muy débil y dolorida. Administración me quiere obligar a reincorporarme, a pesar de tener un informe de mi médico que dice que vuelva ya al trabajo".

5. Maestra de Infantil de 5 años, funcionaria interina: "Estando en clase, una alumna le pincha con un lápiz hace una pequeña herida. Cuando los padres vinieron a recoger a su hija a la salida de clases, al exp sucedido, montaron en cólera y me insultaron duramente".

6. Profesora de Secundaria, funcionaria de carrera: "Un alumno me insultó y amenazó en el recreo. Se I padres para informarles de lo sucedido, y también me insultaron y amenazaron en una reunión con el tuto estudios. Me vi obligada a denunciarlos en la Guardia Civil. Ahora tengo miedo de ir al colegio, pues la madre esta vigilante y amenazante y no me fio de lo que me pueda hacer".

7. Maestra de Infantil, funcionaria de carrera: "En el curso de 4 años, el padre de una alumna vino a amer finalizar la clase del martes, porque su hija había salido con el baby manchado de pintura. Me insultó y m debíamos tener más cuidado con su hija y que, si no sabíamos educarla, que nos fuésemos a trabajar al cam

8. Profesora de Secundaria, funcionaria de carrera: "Tengo una clase de 2º de ESO en la que me es muy difícil Al principio solo eran unos pocos los que se reían, provocaban la risa de los compañeros e intentar atención de todas las formas posibles. Este grupo ha ido creciendo hasta que la clase se ha hecho ingobernable, se enfrentan y me faltan al respeto. Todo ello está afectando a mi vida y a mi estabilidad emocional. Cac daría cualquier cosa por no tener que presentarme ante ellos".

9. Profesora de Secundaria, funcionaria interina: "Avisada por mis hijos, he podido ver en internet comentan sobre una profesora, en los que, aunque no aparece mi nombre, si contienen suficientes datos que me pide todo esto de manera repetida como corresponde a cualquier forma de acoso. Tengo plena seguridad ac identidad de los alumnos autores de esta bajeza, pero no puedo demostrarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién ayudar?"