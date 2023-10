Archivan la pieza separada del caso auditorio por falta de medios humanos y materiales para investigar

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca ha ordenado el sobreseimiento provisional de una causa abierta a raíz del 'Auditorio' ante la falta de medios materiales y humanos para continuar con la investigación.

En concreto, la pieza separada fue abierta para investigar un presunto delito de fraude en una subvención de 6 millones de euros concedida por la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para construir un teatro auditorio en el municipio cuando era alcalde Pedro Antonio Sánchez, que después ocupó la Presidencia de la Comunidad.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso Onda Cero, "la primera anualidad es abonada por importe de 3 millones de euros, en una cuenta bancaria titularidad del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el 29 de Diciembre de 2006. El 27 de Febrero de 2008 se procede por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al abono de la segunda mensualidad por importe igualmente de 3.000.000 de euros, mientras que el primer pago por parte del Ayuntamiento a la mercantil Urdecon relativo a la ejecución de obras de este proyecto, no se acometerá sino hasta el 31 de Julio de 2008, esto es, 19 meses después de la recepción de la primera parte de la cantidad indicada".

La juez concluye que "las cantidades obtenidas a través de la subvención no se destinaron al objeto para el que estaban previstas constatándose que se dedicaron a otras finalidades aparentemente enmarcadas en el normal funcionamiento del consistorio” -según informe de la UCO- con carácter previo a que se acometiera la obra".

"No se ha verificado ni por esta instrucción que descansa principalmente en el análisis de las distintas cuentas bancarias referidas, ni en el informe que en este sentido presenta la UCO, elementos suficientes que determinen el destino en concreto que durante el periodo comprendido entre 29 de Diciembre de 2006 y 31 de Mayo de 2008 se dio a la cantidad objeto de la subvención, -6.000.000 de euros- más allá de los asientos contables que se reflejan en los distintos extractos bancarios, cuyo análisis pormenorizado hubiera requerido de unos medios técnicos y humanos de los que ha carecido este órgano de Justicia. Siendo por ello que no procede sino el archivo de las presentes actuaciones por no haber avanzado la instrucción arrojando elementos indiciarios suficientes que determinen la comisión de hechos con trascendencia jurídico penal ni sus posibles autores".

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Murcia condenó en marzo de 2023 a Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público como autor de dos delitos de prevaricación --el primero de ellos continuado en concurso con uno de falsedad--, en relación con el proyecto del auditorio.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, firmó el auto de sobreseimiento de la pieza separada del caso auditorio el 30 de mayo de 2023 y a los pocos días fue trasladada a un juzgado de Cartagena donde, entre otras cosas, investiga el presunto amaño de contratos en la Autoridad Portuaria.