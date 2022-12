Alegan en contra de que la CHS autorice el desvío del agua que mantiene el caudal ecológico de río Segura

Tanto Ecologistas en Acción como Huermur han alegado en contra de que la Confederación Hidrográfica del Segura autorice al Ayuntamiento de Murcia la reutilización de las aguas generadas por la EDAR Murcia-Este para el riego de zonas verdes y baldeo de calles. "Lo que se pretende es sustraer 4,08 hm3 al año del caudal ecológico del río Segura para usos urbanos. Todo un despropósito" alegan.

El portavoz de Huermur, Sergio Pacheco, ha explicado a Onda Cero que la solicitud de autorización ante el organismo de cuenca se realizó en mayo de2019 y está firmada por el entonces concejal de urbanismo del PP, Antonio Navarro Corchón. "Pero es ahora, en noviembre de 2022, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura ha sacado el proyecto a información pública. No sabemos si la actual Corporación municipal está de acuerdo o no con la petición que en su día hizo el PP de Ballesta".

"Ahora no puede venir la CHS y autorizar que se retire agua que está contribuyendo al caudal ecológico del río Segura para el riego de espacios verdes y equipamientos de planes urbanísticos que fueron aprobados y autorizados porque, supuestamente, disponían de recursos hídricos suficientes" dice Pacheco.

"Si la CHS acepta la solicitud del Ayuntamiento de Murcia, y por tanto reconoce que estos sectores necesitan agua de riego, habiendo manifestado lo contrario en sede judicial y en documentos administrativos, habría que tomar las medidas legales oportunas" advierten Huermur y Ecologistas en Acción en sus alegaciones.

Ecologistas en Acción y Huermur también denuncian que pretenden desviar el agua que actualmente se utiliza para mantener el río en buen estado ambiental, a través de la tubería de recirculación de 11 kilómetros que construyó en su día la Confederación Hidrográfica del Segura por importe de 13,1 millones de euros que fueron financiados en un 80% por la Unión Europea.

"Si ahora, tras haber recibido las ayudas de las Unión Europea para costear esta infraestructura con la finalidad de recircular los caudales en el tramo urbano del río, se pretende darle otro uso, habrá que ponerlo en conocimiento de las autoridades y organismos que correspondan tanto a niel estatal como europeo. La tubería no se diseñó ni se construyó con dinero público llevar agua a varias zonas de municipio sino para asegurar la calidad ambiental del río a su paso por la ciudad" subraya Pacheco.

Hurmur y Ecologistas en Acción subrayan en sus alegaciones ante el organismo de cuenca que el Ayuntamiento de Murcia solicita el agua regenerada para zonas ubicadas en pedanías del Campo de Murcia y otras como Corvera, Lobosillo, Sucina o Los Martínez del Puerto....cuando no hay tuberías existentes ni proyectadas para llevar el agua del río. "Se pide autorización para regar zonas verdes que no van a ser regadas con ese caudal, puesto que no se prevé conducciones de conexión a esas pedanías. ¿Para qué quieren ese agua de más?" preguntan.

En este sentido Huermur y Ecologistas en Acción dicen que es "necesario que se cuantifique la superficie de riego a sumar a las 405 hectáreas ya existentes de zonas verdes puesto que no aparece la ubicación con sus coordenadas y superficie de las nuevas zonas verdes a regar y que suman 187 hectáreas más de espacios verdes".

"Baldean calles con agua potable"

Serio Pacheco ha calificado de "disparate" que se esté utilizando agua potable para el baldeo de calles y riego de jardines del municipio como reconoce el Ayuntamiento de Murcia en el proyecto de solicitud de aguas regeneradas de la Edar Murcia-Este para usos urbanos. "Nos preguntamos cuántos años llevan utilizando agua potable para baldear calles. Es una barbaridad con tanta sequía y ante el cambio climático" dice Pacheco.

Agua potable riego jardines y baldeo calles Murcia | Onda Cero

Para Ecologistas en Acción y Huermur, la CHS no pude autorizar la solicitud planteada por el Ayuntamiento de Murcia "cuando ni siquiera existe la Estación Regeneradora de Aguas (ERA Murcia-Este) ni se garantiza su viabilidad ambiental ni la disponibilidad de recursos económicos para su construcción y puesto en funcionamiento.

En definitiva, piden al organismo de cuenca que desestime la petición y archive la solicitud del Ayuntamiento de Murcia.

"No se compromete el caudal ecológico del río Segura"

El Ayuntamiento de Murcia argumentó en su día que "la solicitud de 4,08 Hm3/año para usos urbanos no compromete ni el volumen destinado al caudal ecológico ya que solo supone el 10 % del volumen vertido". "Con esto conseguiríamos un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, disminución de costes operativos y un aumento de la resiliencia frente a los efectos del cambio climático" dice la memoria del proyecto.

Según la memoria del proyecto, a las necesidades actuales, se le debía añadir la de aquellos desarrollos urbanísticos que en mayo de 2019 estaban en fase de licitación o construcción y aportó el siguiente listado:

Usos finales agua | Onda Cero

Según la memoria del proyecto presentada por el Consistorio, actualmente el municipio de Murcia dispone de aproximadamente 405 hectáreas de zonas verdes distribuidas en 1137 parterres. Teniendo en cuenta la dotación de 6000 m3/hectárea al año, se obtienen unas necesidades hídricas para el actual riego de zonas verdes del municipio de 2,43 hm3 al año. Sin embargo, el consumo actual de agua para riego de zonas verdes y limpieza viaria están en torno a unos 1,75hm3/año. Lo que significa una dotación de 4321 m3/hectárea al año "muy por debajo de la dotación de referencia de 6000 m3/hectárea y año". Con esos datos, el Consistorio quiso poner de relieve el déficit hídrico que sufren para regar jardines y baldear calles.