48 organizaciones ciudadanas y de profesionales inician movilizaciones en defensa de la Atención Primaria en la Región de Murcia

La Marea Blanca de la Región de Murcia convoca a profesionales y a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Atención Primaria, exigiendo la inmediata dotación de recursos personales y materiales en centros de salud y consultorios que frenen la grave situación actual de demoras en citas, retrasos en consultas y cierres de consultorios.

"El Gobierno de la Región de Murcia no puede afirmar continuamente, que va a reforzar la sanidad pública cuando está permitiendo su deterioro, cerrando consultorios, contratando de forma precaria y temporal a médicos de familia, pediatras y enfermeras, administrativos, auxiliares y trabajadores sociales" afirma María Teresa Martín de Usuarios de la Sanidad.

"Las plantillas están mermadas, no se cubren bajas y no se refuerza en áreas sanitarias muy sensibles. La defensa de la sanidad pública exige dotarla de recursos humanos y materiales suficientes. Nunca se han producido listas de espera en citas en los Centros de Salud con las cifras que se están produciendo ahora. Son numerosos los centros de salud en los que se está doblando consultas por falta de médicos y enfermeras, con lo que el tiempo de atención tiende a disminuir y el esfuerzo de los profesionales no es suficiente para prestar la atención necesaria con la calidad asistencial suficiente" denuncian tanto usuarios como profesionales de la sanidad.

Los recortes sanitarios que se han venido produciendo, a los que se añade la situación de stress a los que se ha sometido el sistema sanitario durante la pandemia, exigía que se reforzará de manera inmediata los servicios de salud.

"El Gobierno Regional no lo ha tenido en cuenta, no ha dado respuesta a las alertas de profesionales y usuarios y el sistema se deteriora paso a paso, y sus consecuencias afectan a la salud de las personas. Para el Gobierno Regional de López Miras no es prioritaria la salud de los ciudadanos" afirma Martín.

Los firmantes del manifiesto reclaman, entre otras cosas, la inmediata reapertura de todos los consultorios cerrados durante la pandemia, dotándolos de las infraestructuras y personal adecuados. Son 18 los consultorios médicos que aún permanecen cerrados. También reclaman que se amplíe la oferta de consultas en horario de tarde en todos los centros de salud, compatibilizando la mejora de la atención a los pacientes con la conciliación familiar de los trabajadores.

Adecuar las plantillas de cada zona de salud de enfermeras, médicos de familia y pediatras, trabajadores sociales, técnicos en cuidados de enfermería, auxiliares administrativos y resto de personal apoyo, acorde a la actividad del Centro de Salud. El incremento de plantillas deberá permitir que, todos los centros de salud cuenten con un equipo asistencial formado por un médico/a y una enfermera/o, como mínimo, por cada 1.250 personas, y de un(a) trabajador(a) social en cada una de las 85 zonas de salud.

Las 48 organizaciones firmantes han decidido convocar movilizaciones para exigir soluciones inmediatas. El 18 de noviembre se inician las movilizaciones con concentraciones en al menos Centros de Salud, de Cartagena, Murcia, Lorca, Molina de Segura.

Se continuará con concentraciones, recogida de firmas y culminará con una manifestación en la ciudad de Murcia, en enero de 2022.

La CARM ha recibido 422 millones desde septiembre para reforzar los servicios públicos

Desde el pasado mes de septiembre, la Región de Murcia ha recibido 422 millones de euros del Gobierno de España "para reforzar los servicios públicos como sanidad y educación y no sabemos dónde está yendo el dinero" afirma Martín.