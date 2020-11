De 2000 expedientes de ERTE presentados en esta segunda ola, apenas hay 100 resueltos

CCOO en la región de Murcia ha dado la voz de alarma sobre los ERTE presentados en esta segunda ola de pandemia.

Durante el estado de alarma se presentaron más de 14.500 ERTE por fuerza mayor que se resolvieron con mucho retraso, lo que provocó que el SEPE procedeira a realizar pagos a los trabajadores afectados sin resolver sus expedientes por parte de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la consejería de Empleo.

Según CCOO, en la actualidad la Dirección General tiene cerca de 2000 expedientes de ERTE sobre la mesa de los cuales el 90% son de fuerza mayor. De este montante, apenas hay 100 resueltos y cerca de 1600 pendientes de tramitación, de los cuales alrededor de 400 ya tienen número de expediente y el resto ni siquiera se han registrado aún.

CCOO advierte de la situación que se les avecina a los trabajadores en esta segunda ola de la pandemia si Empleo no destina más medios. "No podemos volver a una situación parecida a la que vivimos en la anterior ola. Con la diferencia de que el SEPE en esta ocasión no está por la labor de abonar prestaciones sin la seguridad de que los pagos son correctos, aceptados y revisados por la Dirección General de Diálogo Social y con una resolución de la misma que dé su visto bueno".

Para CCOO, es fundamental que la Consejería de Empleo ponga los recursos necesarios, materiales y humanos asignando a un número adecuado de personas para resolver dichos expedientes a la mayor brevedad posible. "Los trabajadores no pueden estará meses sin cobrar la prestación por desempleo".