El Real Murcia se marca un objetivo inmediato en las salidas

La operación salida se está estancando en el Enrique Roca. Los pimentoneros no están encontrando resultados para liberar contratos con jugadores que no cuentan para la 2023-24.

Y es que hay diferentes nombres propios que saben desde el primer día que no cuentan para el nuevo proyecto pero que no quieren dar su brazo a torcer con la solución que les ofrece el Real Murcia. Por otro lado, hay futbolistas cuya situación ha cambiado en las últimas semanas en vista de las nuevas oportunidades de mercado, o simplemente no han terminado de cuajar desde su llegada.

Según ha podido saber ONDACERO dos frentes cercanos a resolverse y la entidad centenaria se ha marcado solucionarlas antes del partido contra el Orihuela del próximo viernes, para que se pueda encarar la semana de liga con un bloque casi definido de futbolistas.

Guilherme Moráis es un recién llegado al feudo grana, aunque parece que le queda poco tiempo aquí, al menos por ahora. La gente quedó sorprendida por su físico, aunque no ha terminado de ser lo que se esperaba para la plantilla pimentonera. Se está analizando si saldrá mediante cesión o rescisión y eso dependerá de las condiciones que se den.

El caso de Armando Ortiz también parece que puede resolverse pronto, aunque no es el único que está pendiente de vista definitiva. Pablo Ganet, Antonio Gallego, Alberto Casado e incluso Mario Sánchez son jugadores aún vinculados al Real Murcia y sus salidas están costando más de lo previsto. Alguna de ellas incluso está enquistada y bloqueada a la espera de una nueva oferta por parte del club.