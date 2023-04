Miguel Linares: "Todo pasa por esta semana en el UCAM, somos cortoplacistas"

El UCAM Murcia CF atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. El club de la capital del Segura pisa tierra firme en los primeros puestos desde la llegada de Víctor Cea, donde suman tres victorias consecutivas y cero goles en contra.

El director deportivo, Miguel Linares, agitó el vestuario con la llegada del tercer entrenador del equipo. Pero parece que, esta vez sí, ha dado con la tecla. Cea ha entrado con "muy buen pie", aunque muchas veces te planteas "porqué antes no y ahora sí", declara Linares.

Sumar de tres refuerza el mensaje del nuevo preparador y la adaptación de los futbolistas, así como del cuerpo técnico. No es baladí para el referente del ámbito deportivo en las oficinas del BeSoccer La Condomina, porque afirma que Cea está "muy concienciado con el rendimiento inmediato que necesita UCAM". Un club murciano que, precisamente, que ha cambiado mucho. Desde el descenso de la pasada campaña todo se ha modificado y sobre eso, Linares reflexiona: "Esta entidad no es como me esperaba, en un proyecto tan nuevo con tanto por construir después del descenso, que el primer año es para consolidar lo que quieres hacer". En cualquier caso, ha recordado que: "Si llegamos a los playoffs, tendremos opciones".

Un calendario muy exigente para llegar a la promoción de ascenso

Quedan cuatro jornadas y el rival del domingo es directo. Recreativo Granada visita la Región, así que Linares ha apuntado que "todo pasa por esta semana, somos cortoplacistas y no es una semana más en el calendario". Cartagena B, Mar Menor y Recreativo de Huelva completan las jornadas restantes de la liga regular. Casi todos enfrentamientos directos en la lucha por los playoffs.

El andaluz sigue acumulando experiencia en las promociones de ascenso. Después del último que sumó con el Linares Deportivo, Miguel ha sido optimista: "Hay que saber ganarlo desde las oficinas por todo lo que se transmite a los protagonistas como la confianza y la normalidad, que es vital en esos momentos", sentencia.