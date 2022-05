Mario Simón: "Me haría ilusión seguir en el Real Murcia"

Mario Simón ha convencido a todo el mundo. El técnico de Albacete no las tuvo todas consigo desde su llegada al Real Murcia, pero su trabajo, sus horas de dedicación y los resultados le dieron el veredicto final de la afición pimentonera. El responsable del banquillo pimentonero necesitó limar a su plantilla, pero finalmente llegaron en el mejor momento de la temporada al playoff donde se proclamaron equipo de Primera Federación después de superar al Rayo Cantabria y a la peña Deportiva Santa Eulalia.

Simón reconoce que aunque fue difícil y en momentos de la campaña surgieron dudas, pero "tuvieron fe en que podía llegar y así ha sido". Por otro lado, la entidad grana pese a su solera no era una de las más destacadas económicamente en el grupo. "Había que ser realistas con el presupuesto, pero teníamos otras cosas como la afición que ha sido decisiva en el playoff", apunta el protagonista en Onda Deportiva. A esos aficionados, por cierto, Mario les da las gracias porque cree que encumbraron a sus jugadores en "unas semanas inolvidables": "Esto no lo viven ni siquiera muchos equipos del fútbol profesional".

Lo conseguido por el Murcia es una gesta. Supone más que un ascenso de la cuarta categoría a la tercera, sino representa la supervivencia de los miles de locos que vendieron pulseras y compraron acciones para salvar a su club. Y Simón lo sabe: "Poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que hemos conseguido".

El jefe del cuerpo técnico, no obstante, fue sincero con su futuro y cree que su tiempo en el cuadro centenario de la Región de Murcia no ha terminado: "Hay que sentarse, valorar y ver lo que es mejor para el Real Murcia, tendremos que finalizar estos días de festejos para ello, pero a mi me haría ilusión seguir". Escucha la entrevista completa en Onda Cero.