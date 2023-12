Fermín Aldeguer, convencido con la próxima temporada en Moto2

Aldeguer quiere más. El de La Ñora dejó sorprendido a todo el mundo con su talento encima de la moto. Como en el Europeo hace dos temporadas y también el año pasado, en su primer Campeonato Mundial. El 2023, con mucha más experiencia, pero sobre todo con "más trabajo y constancia", Fermín le dio la vuelta a la situación para brillar en el tramo final de temporada. Las últimas cuatro victorias que el de la Región se ha echado al bolsillo le han aupado a ser el máximo candidato al título el año que viene.

Se ha dado el condicionante de que los trofeos llegaron cuando el otro murciano, Pedro Acosta, ya había conseguido su título mundial y tuviera garantizado su salto a Moto GP. Pero Fermín tiene luz propia y brilla con muchísima fuerza. Por eso, sabe que los focos estarán puestos en el durante el 2024: "Tienes motivación para seguir entrenando, afrontar la temporada con ganas de poder luchar por un campeonato, pero claro, la presión sube y al final tienes que demostrarlo. Pero no vamos a ir pensando en eso, vamos a ir carrera a carrera, disfrutando de cada entreno y cada sesión".

Sin embargo, el propio Aldeguer reconoce la frustración sentida al cuestionarse por qué no pudo controlar el momento de ese cambio. "Da rabia. Cuando ya gané dos y me vi tan fuerte me pregunté por qué esto no empezó antes. Pero tuve problemas con la moto, un problema físico... Entonces, me hubiese gustado que empezase antes porque, a lo mejor, no sé si hubiésemos podido luchar por el Mundial, pero podríamos luchar por ser subcampeón".