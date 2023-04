Chumbi: "No me gusta hablar más allá de la próxima jornada, he pasado de estar muy arriba a estar muy abajo por una lesión de rodilla"

La temporada del UCAM ha sido irregular. Aunque con baches y de menos a más, el equipo finalmente está luchando por entrar en los puestos de playoffs por el ascenso a Primera Federación. Con Víctor Cea, tercer entrenador de la campaña, las cosas empiezan a rodar. Tres victorias y un empate en las últimas cuatro semanas que dan lugar al optimismo en el BeSoccer La Condomina.

Rafael Fernández Chumbi, uno de los jugadores referencia en el club universitario, ha pasado por los micrófonos de ONDACERO para hablar de la mejoría de su equipo. "Después de tanta exigencia que tenemos en el UCAM, nosotros necesitábamos una reacción", habla sobre la responsabilidad de los propios jugadores. El conjunto de la capital del Segura, eso sí, ha cambiado mucho. Además de generar ocasiones, ahora el club ha crecido a base de la "solidez defensiva", apunta el ariete.

"He vivido ascensos, pero todavía quiero más"

Además, Chumbi nota personalmente la confianza de su entrenador: "Desde su llegada soy titular y no soy de los primeros cambios", declara el aguileño, que también ha valorado el trabajo del resto de compañeros en la punta de ataque.

Con siete goles en lo que va de temporada y con tres semanas por delante donde los universitarios se juegan entrar en la promoción de ascenso, el vestuario no puede despistarse. Ni siquiera con la polémica entre el FC Cartagena y el UCAM Murcia con el precio de las entradas. "Nosotros tenemos un partido tan importante que no pensamos en las cosas de los clubes y nos mantenemos al margen", aclara. Son pocas las jornadas que quedan, pero Rafa Fernández no quiere pasar del domingo: "No me gusta hablar más allá de la próxima jornada. Personalmente he pasado de estar muy arriba a estar muy abajo por una lesión de rodilla. No me gusta pensar en el choque contra el Mar Menor porque a lo mejor no voy a estar".

Por último, a nivel personal, el delantero hace una valoración de sus últimas experiencias. "Vengo de dos descensos, a nivel personal el del año pasado me dolió mucho por ser con el equipo de mi pueblo y la espina la tengo ahí clavada. Me gustaría conseguir algún ascenso más en mi carrera, he vivido más de uno pero todavía quiero más". Después de subir con el Almería a Primera División y con el Lorca FC a Segunda División, el de Águilas se ha reivindicado.