Armando Ortiz: "El terreno de juego no es una excusa, hay que ponerse el mono de trabajo y salir a jugar"

Armando Ortiz sigue sumando partidos con la casaca grana. Pese a que fuera de casa el equipo no se está encontrando y aún no ha ganado, el capitán asintió: "Fuera las sensaciones son positivas. Prefiero jugar todos los días mal y ganar, por desgaracia el fútbol son resultados", apuntó Armando.

El centrocampista pimentonero declaró que cuando a la escuadra no le va bien, él le da muchas vueltas a lo sucedido: "Cuando empato o pierdo un partido me voy jodido y me machaco mucho".

Cuando se le preguntó por el césped sintético en los entrenamientos y fuera de casa, Armando Ortiz se mostró tajante: "El terreno de juego es una excusa. Hay que ponerse el mono de trabajo y salir a jugar".

Por último, uno de los pesos pesados del Real Murcia en el vestuario sentenció: "El proyecto tiene todo para estar arriba".