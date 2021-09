Andrés Silvente: "Jugar con el Real Murcia no tiene precio"

Silvente llegó al Mar Menor para seguir dando pasos en su carrera. El delantero cedido por el Real Murcia quiere seguir desarrollando su trayectoria para volver al Murcia, pero no quiere oír hablar del futuro porque lo más importante para él es "el presente", donde busca "crecer mucho a base de minutos".

El delantero encara la semana con ilusión por lo que se juegan pero con "lástima por no poder participar", dijo. Hay muchos jugadores del Mar Menor con pasado grana y el de La Alberca admite que "jugar en el Murcia no tiene precio".

Sobre los últimos días de mercado, argumentó: "No me vine venir la decisión del último día. Igual fue que estaba ciego por amor, tuve altibajos", admitió. Por su parte, no ha tenido reparos en alabar al entrenador Javi Motos: "Es el que más me ha marcado, con él debuté en Segunda B. Es claro conmigo y le fastidia que no esté el domingo".

Por último, Andrés Silvente no duda en que si salía del Murcia era para ir a San Javier: "Lo tenía claro, me llegaron otras ofertas, pero mi única salida era al Mar Menor donde me siento querido".