Alcaraz inicia el US Open

El último 'grande' de la temporada. El US Open tiene el aliciente de abrir la lucha por el número uno a cinco tenista. El mejor colocado es Rafa Nadal, quien no está en la cima desde febrero de 2020, ya que no defiende ningún punto. El propio Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas, el murciano Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud tienen sus opciones.

A Alcaraz, que alcanzó cuartos el año pasado y debutará este martes también ante el argentino Sebas Báez, el US Open le recuerda el camino hacia la gloria de la última temporada, a pesar de encontrar ciertos contratiempos. El murciano se 'ha atascado' en los cuatro títulos en 2022, dejando escapar las finales de Hamburgo y Umag, mientras que la gira previa al US Open fue normalita.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero aún puede conectar el cohete al que ha ido subido muchos meses y dar el golpe 'grande' que no le salió en París ni Londres. La representación española la completan Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar, Albert Ramos, Bernabé Zapata, Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés y Fernando Verdasco.

Quien no estará será Novak Djokvovic después de no lograr permiso de Estados Unidos para entrar en el país sin estar vacunado contra el coronavirus. El serbio no da su brazo a torcer, pero tampoco las autoridades, con lo que no podrá optar a su 22º 'grande', aunque evita el episodio de la deportación de Australia.