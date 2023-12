La Plataforma en defensa del Transporte público de Murcia en contra del carril VAO

Paco Ruipérez desde la Plataforma en Defensa del Transporte Público ha rechazado esa decisión que considera contraproducente, "una muestra más de que no hay un plan estudiado y meditado y si una serie de decisiones tomadas según sectarios criterios políticos. No hay argumentación sería tras esta decisión tomada". Para Ruipérez "unen un término, bus-VAO, que es bueno y eficaz, pero no aplicable en la Gran Vía, para aparentar que es una decisión lógica amparada por estudios e informes".

No tiene sentido ese supuesto fomento del transporte público, que se limita a la gratuidad y no a la mejora de horarios y frecuencias en todas las líneas que lo necesiten, según la entrevista y declaraciones al programa Más de uno Murcia, para luego cercenarlo sin 'misericordia' al hacer compartir uno de los principales ejes de circulación de los autobuses urbanos y metropolitanos con el resto de vehículos que circulan por la Gran Vía.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado hoy iniciar mañana la aplicación de un proyecto piloto de BUS-VAO en el eje conformado por avenida Constitución y Gran Vía en dirección sur, sentido al Barrio del Carmen.

CARRIL BUS -VAO

El Ayuntamiento de Murcia ha autorizado y probado en Junta de Gobierno que las motocicletas y los vehículos que circulen con dos o más ocupantes podrán transitar en este tramo por el carril reservado a los autobuses desde Plaza Circular hasta el Puente Viejo hasta el 7 de enero de forma experimental. De esta manera, se recupera el segundo carril de circulación que existía en este eje antes del comienzo de las obras de movilidad.

Este proyecto, de carácter experimental, supone la puesta en marcha del primer carril BUS VAO del municipio, y se enmarca dentro de la batería de medidas extraordinarias que está llevando a cabo el equipo de gobierno en el periodo navideño dentro del Plan de Gestión de la Movilidad Urbana, diseñado por el Equipo de Gobierno y que consta de más de cien medidas para facilitar la circulación y favorecer la fluidez del tráfico en Murcia, tras la conclusión de las obras en todo el municipio.

El Grupo Municipal Socialista solicita al Pleno del Ayuntamiento que paralice de forma urgente e inmediata el carril BUS-VAO de Gran Vía

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, ha instado al equipo de Gobierno a que revierta la nueva ocurrencia de Movilidad que ha tenido y recuerda que no tiene ningún sentido que se pongan autobuses gratuitos si luego se condena a las líneas de autobús que usan estos trayectos a quedarse atrapadas entre los coches.

Escucha el audio de la entrevista con la Plataforma en Defensa del Transporte Público.