No te pases de listo: Educar en tolerancia ante el bullyng

El pedagogo Álvaro Flórez de Losada analiza las conductas de acoso y de qué manera afecta la educación que reciben en casa los niños, para su conducta y tolerancia en las aulas y su día a día.

En un pleno infantil celebrado en el Ayuntamiento de Murcia, con motivo del Día de los Derechos del niño, dos niños pidieron ayudas al Ayuntamiento contra el bullying llorando desconsoladamente. Los adolescentes contaron los insultos que sufrían: "Mi padre es de República Dominicana y me tiran aviones de papel diciendo 'tonto, moros fuera', y me tiran navajas de las chuchillas estas para depilarse". "Me parece una barbaridad", lamentó el menor entre lágrimas, provocando aplausos de apoyo por parte de los asistentes.

Otro de los niños afrodescendientes narró que "no es nada fácil por mi color de piel. Algunos me dicen Black Panther y más cosas, otros me insultan".