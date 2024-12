Divas like us: Carlos Cano

Aunque este espacio suele estar dedicado a las divas, hoy nos permitimos una excepción, porque Carlos Cano, con su arte y sensibilidad, también fue un creador de divas. Recuperó y reimaginó la copla, elevándola desde el olvido hacia una nueva forma de expresión que hablaba de amor, de dolor, de vida y, sobre todo, de pueblo.

Carlos Cano fue un visionario, un hombre que entendió que la música podía ser a la vez un refugio y una trinchera. Desde su Granada natal, llevó la copla a un lugar de dignidad, mezclándola con otros sonidos, otras culturas y otras historias. Supo recoger lo mejor de nuestra tradición y transformarlo en algo atemporal. Temas como María la Portuguesa o La murga de los currelantes son himnos que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Pero Cano no era solo un cantante; era un contador de historias, un poeta que narraba la vida del sur con una honestidad descarnada. Hablar de Carlos Cano es hablar de lucha, de exilio y de amor por una tierra que él entendía en todas sus contradicciones. Era el hijo de una Andalucía herida, pero también de una Andalucía orgullosa, que jamás dejó de soñar con un futuro mejor.

Hoy, en este episodio, recorremos su trayectoria: desde sus inicios como cantante comprometido en los tiempos de la Transición, hasta su consagración como renovador de la copla, un género que logró reivindicar como parte esencial de nuestra identidad.

Vamos a sumergirnos en su música, en las letras que escribía con la pasión de quien entiende la vida como un acto de resistencia. Vamos a recordar al hombre que llevó el Mediterráneo, el Atlántico y el Guadalquivir en su voz.

Carlos Cano nos dejó demasiado pronto, pero su legado sigue más vivo que nunca. Escucharle hoy es un acto de amor a nuestras raíces y una invitación a repensar quiénes somos y de dónde venimos.

Porque en Divas Like Us no solo celebramos a las grandes voces, sino también a quienes, como Carlos Cano, nos enseñaron que el arte no tiene género, pero sí alma.

Quédate con nosotros, y vamos a celebrar la vida y la música de este granadino universal. Carlos Cano siempre será una estrella en nuestro firmamento.