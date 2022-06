Recordamos alguno de los mejores temas de todos los tiempos de dos grupos que actúan este fin de semana en el Rock Imperium Festival, los alemanes Scorpions, con "Still Loving You" o "Winds Of Change" y los suecos, Europe que reventaron el mercado musical en 1986 con un disco que vendieron millones de copias, con"Carrie" y "The Final Countdown"