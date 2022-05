Esta semana "Tu Canción", especial Eurovisión. Recordamos algunos de los temas que triunfaron en los años ochenta. Arrancamos con Johny Logan con este tema consiguió el triunfo para Irlanda "What´s Another Year"; con "Dig Loo Dig Ley" la banda sueca Herreys se llevó el primer puesto en 1984; el tema "Dschinghiskhan" de los alemanes obtuvieron un segundo puesto y cerramos con la banda inglesa Bucks Fizz, que con su "Making Your Mind Up", ganaron el Festival de Eurovisión en 1981