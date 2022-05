Esta semana dedicamos "Tu Canción" a BRYAN ADANS, con uno de los mejores discos del cantante canadienses, con más de 40 años de carrera y más de 100 millones de copias vendidas.

El disco publicado en 2015, contó con la producción del líder de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne. Vamos a recordar temas como "You Belong To Me"; "We Did It All"; "Go Down Rockin" y cerramos con "Brand New Day"