"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.160 - "Meat Loaf", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana en "Tu Canción", rendimos nuestro particular homenaje a "Meat Loaf", que falleció el pasado 20 de enero por Covid. Meat Loaf, lleva a sus espaldas una carrera de 6 décadas, más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo , y participó en 65 películas. Nacido en Dallas en 1947, Loaf publicó su disco debut `Bat Out Of Hell´ en 1977, uno de los álbumes más vendidos de la historia, con más de 47 millones de copias. De este gigante musical repasamos temas como "Read´Em and Weep", "Rock and Roll Dreams Come Through", "I Would Do Anything For Love" y cerramos con "Dead Ringer For Love".