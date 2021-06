"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.142 - "Chris Rea", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana recordamos en "Tu Canción", alguna de las canciones del cantante británico, Chris Rea, como `On the beach´; `Auberge´; `Road to hell´ o `Julia´