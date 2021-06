"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.141 - "Men At Work", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana recordamos en "Tu Canción", algunas de las canciones del grupo australiano que triunfó en los años 80, los "Men at Work", liderados por Colin Hay. Con temas como `Who can it be now´, `Overkill´, "It´s a mistake´ y `Down under´.