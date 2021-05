"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.139- "Bob Dylan", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana recordamos algunas de las mejores canciones de Bob Dylan, que esta semana ha cumplido 80 años. Hoy, en "Tu Canción", escuchamos temazos como "Blowin in the win"; "Mr Tambourine Man"; "Hurricane" y "Like a rolling stone".