Tu Canción Vol.134 - "Lionel Richie", con Juan Ignacio Ferrández

"Más de uno cartagena", con Dámaris Ojeda

Hoy en "Tu Canción", con Juan Ignacio Ferrández, recordamos algunas de las mejores canciones del gran músico americano Lionel Richie, uno de los grandes de la música afroamericana. Alternamos baldas con piezas más movidas, con temas como "Stuck on you", "All night long", "Say you say me" o "dancing on the ceiling".