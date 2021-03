"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.128 - "Inmaculate Fools", con Juan Ignacio Ferrández

Recordamos algunos de los mejores temas que nos dejó el grupo británico "Inmaculate Fools", que publicó seis discos hasta su disolución en 1997. Vamos a escuchar temazos como "Hearts of Fortune", "So sad", "Got me by the heart" y terminamos con la canción por excelencia del grupo "Inamculate Fools".