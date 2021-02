Tu Canción Vol.123 - "Especial San Valentín"

Hoy en Tu Canción nos ponemos melosos y escucharemos temazos como Elvis Presley "I can´t help falling in love with you"; Hombre G "Te Quiero"; Wet wet wet "Love is all around"; Eros Ramazzotti "Estoy pensando en ti"; La Oreja de Van Gogh "Rosas"; Luis Miguel "Por Debajo"; David Bisbal "Si tu la quieres"; Elton John "Don´t go breaking my heart".