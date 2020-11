El espacio de hoy, como dicen que va a llover escucharemos temas que hablen de la lluvia.

Arrancamos con Juan Luís Guerra "Ojalá que llueva café", seguiremos con los Supertramp "It´s raining again", el tercer tema "Días de Lluvia" de Los Rebeldes, y finalizaremos con el clásico de los clásicos, "Singin in the rain", con esa escena inmortal de Gene Kelly cantando bajo la lluvia.