Primeiro curso de balde

Volta a clase nas escolas infantís de Galicia

Os micrófonos de Onda Cero Coruña recolleron os sons do primeiro de día de clase dos máis cativos da casa. As nais e pais valoran de xeito positivo que este ano sexa o primeiro coas escolas infantís totalmente de balde. Unha inciativa pioneira en España que tamén salientou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na que visita que fixo á escola infantil do Pino. Escoitamos as declaracións en Onda Cero Galicia.