La Xunta de Galicia aportará 200.000 euros a la edición de O Marisquiño de este año.

El gobierno gallego y la organización de O Marisquiño han firmado, esta mañana, un acuerdo, a través del cual la Xunta aportará 200.000 euros para la celebración de la edición de este año. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se felicitaba porque finalmente el festival se retiene en Vigo. Mientras desde la organización se confirmó que este verano no habrá programación musical en O Marisquiño y que las obras, que se desarrollan en la zona de As Avenidas, solo imposibilitarán que no se pueda utilizar una zona del paseo. El grueso de las actividades se desarrollarán delante de la piscina del Náutico, en la Praza da Estrela y en el Muelle de Trasatlánticos