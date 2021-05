La Xunta descarta habilitar nuevos puntos de vacunación diferentes del Ifevi

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, había solicitado insistentemente que la Xunta habilitase nuevos lugares para suministrar vacunas a la población. El regidor ha asegurado que "respeta pero no comparte" la insistencia del gobierno autonómico en centralizar el proceso en el recinto ferial. Sanidade esgrime motivos de logística y de eficiencia, ya que las vacunas necesitan de una conservación y un tratamiento muy específicos, elementos que no serían fácil lograr en otros lugares. Fernández Tapias, en "Más de Uno Vigo", matizó que los colapsos no se están produciendo en el Ifevi, sino en sus accesos, e instó al Concello y al gobierno central a que encontrasen una solución para este problema.