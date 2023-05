Con el patrocinio de Atresmedia radio, Onda Cero, Europa FM y Melodía Fm.

Vuelve The Wild, el festival en la naturaleza.

Una vez más el parque forestal de San Miguel de Oia acoge, del 23 al 25 de Junio, una nueva edición de The Wild. Este año con las actuaciones de Ángel Stanich, Sés, Biznaga o Zelta Irevire. El cartel musical lo completan Carlos Lourdes, The Mob Swing, Blue Merrow, Abrigo, The Mirror, Bate No Cobre, Supernatural Music Project, Dj Crisgloss, Dj Steven Rod y Dj Charlie.