Noticias mediodía Vigo.18/03/2021

El gobierno central anuncia que el túnel de O Folgoso, en la A 52, en A Cañiza, no se reabrirá hasta mayo. A partir del lunes el acceso a la estación de Urzaiz habrá que hacerlo por Vía Norte y no por la plaza de la Estación y Alfonso XIII. Los comerciantes de la calle del Príncipe aseguran que la crisis económica, derivada del Covid 19 es la peor que recuerdan. Mientras, los hosteleros afirman que se conformarían si la ocupación en Semana Santa llegase al 30%. El alcalde de Vigo dice que no se pueden expropiar los terrenos para crear el anillo verde si antes la Xunta no autoriza el proyecto.