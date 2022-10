Una estafa bancaria vacía la cuenta bancaria de una joven de A Cañiza.

La joven que vive en Madrid ya ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil y la consiguiente reclamación ante el banco. Tanto la benemérita como la Policía Nacional advierten que este tipo de estafas son cada vez más frecuentes, por lo que debemos de desconfiar de aquellos mensajes que nos informen sobre operaciones bancarias que no hemos ordenado o sobre compras que no hemos realizado. Además, se aconseja no pinchar sobre enlaces directos que puedan aparecer en los mensajes y acceder siempre a la cuenta digital de nuestro banco a través de un navegador de internet o a través de la app de nuestra entidad pero nunca a través de enlaces remitidos cuyo objetivo puede ser el de obtener nuestro datos o suplantar nuestra identidad.