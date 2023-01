El puerto recurrirá la sentencia que archiva la causa penal del accidente de O Marisquiño.

El recurso anunciado por el puerto vigués podría ser el único que se presente contra la decisión judicial. En los micrófonos de Onda Cero Vigo, el presidente de la Plataforma de Afectados por el accidente de O Marisquiño, Julio López, considera que no se ha hecho justicia y afirma no entender una sentencia en la que no se atribuye ningún tipo de responsabilidad por un accidente con 400 heridos.

Recuerda López que las aseguradoras han pagado indemnizaciones a los casi 400 heridos y que no contempla la posibilidad de poner un recurso al auto judicial por el alto coste económico.