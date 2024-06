Los sindicatos aseguran que las oposiciones, que el ayuntamiento va a a poner en marcha, para los bomberos no soluciona la falta de plantilla

Son un total de 30 las plazas que se incluyen en esta convocatoria de empleo público, 23 para bombero y 7 para conductor bombero. Desde el sindicato CUT, mayoritario en el cuerpo de bomberos, se asegura que esta convocatoria no solo llega tarde, ya que se corresponde con la oferta de empleo público de los años 20, 21 y 22, sino que ademásno va a solucionar la falta de plantilla que existe en la actualidad.Explican que el proceso sí sirve para convertir en funcionarios al personal provisional anotados en las listas de interinaje, pero no para aumentar la plantilla. Piden que se convoque ya la oferta de 2023 y que se adelante la del 2024, lo que permitiria incorporar 20 nuevos efectivos.