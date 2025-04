La de Vigo es, de momento, la segunda cita, en España, de su gira “Be the first to hear about”, antes actuará en Valencia. Nacido en Miami, de origen haitiana, está considerado una de las figuras mas relevantes de la denominada musica urbana, sobre todo del trap latino y del reggaeton. Varias de sus canciones han sido número uno en las listas de éxitos, incluido el Billboard de Estados Unidos.