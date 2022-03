Las fuerzas de seguridad custodian el transporte desde el puerto de Vigo.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la Federación de Transportistas de Galicia afirmó que no " colaborará en derrocar gobiernos " en referencia al colectivo de transportistas que matiene la huelga que comenzó hace ya 8 días. Afirma, Ramón Alonso, que él apoya paros selectivos "y "si el que contrata al transportistas no quiere pagar el incremento del combustible, no debe realizarse el transporte".

Hoy el puerto pesquero vigués estuvo fuertemente custodiado para permitir la circulación de camiones. Pasadas las doce y media del mediodía un convoy escoltado por la policía nacional salía de la lonja del berbés.